Испанская компания IberAtlantic ведёт переговоры о производстве вакцины «Спутник V»

Последние новости Испании на русском языке
Испанская инвестиционная компания IberAtlantic ведёт переговоры относительно возможности производства вакцины «Спутник V» на своей территории.
"Этот процесс пока не завершен, он продолжается, но перспективы хорошие», — сказал глава компании Педро Моуриньо агентству РИА Новости.
По его словам, в рамках сделки существуют аспекты, о которых он не может говорить, поскольку «есть конфиденциальные документы».
Компания IberAtlantic выступает в роли посредника между российской стороной и испанской фармакологической компанией Zendal, которая такжке принимает участие в разработке испанской вакцины.