Испания хочет обсудить с Россией исключение хамона из списка санкционных продуктов

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Испания готова обсудить на экспертном уровне с российскими властями вопрос о возможности исключения хамона из списка санкционных продуктов, сообщил РИА Новости советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в РФ Карлос Ларраньяга.
"Конечно, мы были бы готовы рассмотреть этот вопрос с российскими властями, но на уровне экспертов. Министерство сельского хозяйства хотело бы, но сейчас не может рассматривать этот политический вопрос, который должен рассматриваться на другом форуме… Но Испания хочет, чтобы эта ситуация изменилась и санкции были сняты", - сказал он агентству.
"Российский рынок для Испании, для испанских продуктов всегда был одним из целевых… Эмбарго нам принесло много вреда, среди наиболее пострадавших продуктов оказался хамон. Испания пытается, как и другие страны ЕС, чтобы эта ситуация поменялась, но эта ситуация не зависит от нас. Цель Испании – чтобы эта ситуация разрешилась как можно раньше. Для этого мы продолжаем поддерживать все наши каналы коммуникации, дистрибуции в ожидании, что это разрешится", - подчеркнул дипломат.
Переговоры по вопросу санкций ведутся на уровне Россия - ЕС, добавил дипломат, но Испания не ведет двусторонние переговоры с Москвой по этой теме.
"Мы ведем переговоры на уровне экспертов по поводу импорта-экспорта продуктов, но на политическом уровне эти теме затрагиваются на уровне Евросоюза", - сказал Ларраньяга.
"Испании хотелось бы снятия ограничений, безусловно. Но на настоящий момент это невозможно, так как стороны на самом высоком уровне не договорились", - резюмировал он.