Испания расширила список заявителей, которые могут претендовать на визу

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) узнали, на каких условиях можно получить испанский шенген, и есть ли возможность туристом въехать в страну.

По сообщению BLS Spain, визового провайдера Испании в РФ, теперь за испанской визой могут обратиться и лица, прошедшие полный курс вакцинации одной из вакцин, одобренных EMA или ВОЗ (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac).

Вакцинированным зарубежными препаратами потребуется предоставить копии сертификата о вакцинации. В том числе, подать документы на визу могут и привитые указанными вакцинами заявители, у которых ранее вообще не было шенгенских виз.

По-прежнему обратиться за испанской визой могут владельцы виз сроком не менее одного года (коды ESM, ELM, EXM), родственники граждан ЕС, собственники недвижимости в Испании, также моряки, участники спортивных соревнований, бизнесмены (с подтверждением целей визита от испанской стороны), водители грузовиков, пилоты самолетов, бортпроводники или стюардессы, студенты.

Визовые центры Испании принимают заявления от владельцев виз любой шенгенской страны, которые закончились в 2018, 2019, 2020 или 2021 году. Основное условие – истекший шенген должен быть сроком не менее года.

Что касается срока действия новых испанских виз, то это зависит от срока действия предыдущих виз и корректности их использования. В случае если ранее оформленные визы были использованы неправильно, генеральное консульство Испании может отказать в выдаче визы или сократить срок ее действия.

Заявления будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней, однако срок может быть продлен до 30 дней в случае необходимости дополнительной проверки.

Как еще раз напомнили в генконсульстве Испании, выдача визы не дает права въезда в страну с туристическими целями. Границы Испании остаются закрытыми для российских туристов.

Как минимум эта мера, согласно последнему решению МИД Испании, действует для несущественных поездок из большинства третьих стран до конца октября. Однако не исключено, что запрет на въезд для граждан третьих стран будет снова продлен.

По мнению экспертов туристического рынка, с учетом перспектив открытия Испании для российских туристов (прямое авиасообщение с этой страной восстановлено с 21 сентября 2021 года) привитые зарубежными вакцинами россияне захотят запастись шенгеном для будущих поездок как в Испанию, так и в Европу. Поэтому спрос на испанскую визу будет.

«С учетом традиционной лояльности испанского консульства, россияне могут рассчитывать на получение мультишенгена на срок от 6 месяцев и более. Так что у российских путешественников появилась еще одна причина привиться иностранной вакциной», – говорят источники «Вестника АТОР».

По информации туроператоров, чаще всего наши соотечественники едут за зарубежными вакцинами в Сербию: для въезда в эту страну гражданам РФ не нужна виза, прямые рейсы в Белград выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, туроператоры предлагают туры с целью вакцинации в Хорватию и Германию.