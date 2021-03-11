Испания примет совместное с Европой решение по «Спутнику V» 

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В вопросе возможного применения российской вакцины «Спутник V» Испания будет ориентироваться на Евросоюз. Об этом в эфире телеканала La Sexta заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.
"Официально у меня нет информации, что в Испании кто-то будет производить «Спутник V», мы будем идти рука об руку с EMA [Европейское агентство лекарственных средств] и ЕС», — сказала Дариас. Ее слова приводит Regnum.
Ранее стало известно, что испанская инвестиционная компания IberAtlantic ведёт переговоры относительно возможности производства вакцины «Спутник V» на своей территории.