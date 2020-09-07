Испанцы сняли сериал про русскую мафию — комедию с элементами триллера

В Испании вышел новый сериал про русскую мафию и кризис среднего возраста. Создатели говорят, что это «комедия с элементами триллера».
Сериал производства Movistar+ называется Nasdrovia (дистрибьютор — The Mediapro Studio Distribution). По сюжету, главные герои — пара адвокатов — устают от своей профессиональной деятельности и вездесущей коррупции и решают кардинально поменять свою жизнь. А именно — открыть ресторан русской кухни. Однако они даже не предполагают, какие новые знакомства их ждут…
Сериал покажут уже осенью. Это шесть эпизодов по полчаса. А на очереди — второй сезон.Темы: Русская Испания Культура