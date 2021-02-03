Глава МИД Испании: «Навальный должен быть освобождён»

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Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя потребовала освобождения российского политика Алексея Навального после того, как Симоновский районный суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
В сообщении, опубликованном в её аккаунте в Twitter, глава испанской дипломатии напомнила о постановлении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который уже вынес решение по этому делу, назвав его «произвольным». «Навальный должен быть освобождён», - написала глава МИД Испании.
#navalny el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se pronunció sobre el caso calificándolo de arbitrario - Alexei Navalny debe ser liberado @maec— Arancha González (@AranchaGlezLaya) February 2, 2021