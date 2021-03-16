Центр искусств королевы Софии купил 40 произведений русских художников

Один из самых известных в мире музеев современного искусства — Центр искусств королевы Софии в Мадриде — приобрел почти 40 произведений, связанных с русскими художниками-концептуалистами. О каких работах идет речь и чем вызван интерес к этому направлению, РИА Новости рассказал хранитель коллекции музея Сальвадор Надалес.
До недавнего времени там выставлялись 25 произведений русских авторов, в том числе несколько картин Василия Кандинского, рисунок Казимира Малевича, фотография Маяковского Александра Родченко, рисунки испанских костюмов художницы-авангардиста Натальи Гончаровой. Сейчас ему подарили еще четыре, а 34 объекта музей приобрел.
Речь идет о фотографиях перформансов, видеозаписях и инсталляциях советских художников-нонконформистов 1970-1980 годов. Одно из самых интересных приобретений — аудиоинсталляция произведения "Сочинение музыки: Паспорт" (Music Writing: Passport, из серии Codes, 1976) Виталия Комара и Александра Меламида. Произведение музей купил у самого Комара. Он и Меламид, организовавшие знаменитую "Бульдозерную выставку", эмигрировали из СССР в 1977 году.
Музей также купил шесть фотографий самой "Бульдозерной выставки", которая проходила на окраине Москвы в 1974 году и была снесена бульдозерами и поливочными машинами, и выставки художников нон-конформистов в Измайлово, прошедшей две недели спустя.
Еще одно ценное приобретение — видеоинсталляция Ирины Наховой Room № 2 — запись разговора, сделанная в Москве в 1985 году, в котором участвует она, один из родоначальников московского концептуализма Андрей Монастырский и критик Иосиф Бакштейн.
Сейчас музей ведет переговоры о новых приобретениях этого направления, но Надалес пока предпочитает публично не говорить, о каких работах речь.
В последние годы руководство музея сделало ставку на приобретение произведений концептуального искусства, при этом "не хочет ограничиваться только Испанией, Западной Европой и Северной Америкой", но и ищет произведения этого направления из стран Восточной Европы. Пока произведения русских концептуалистов не выставлены в залах или на сайте музея, они проходят регистрацию. Однако, надеется Надалес, уже в этом году некоторые из них увидят посетители.
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