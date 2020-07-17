Что ждёт россиян, возвращающихся из-за границы?

Россиян, которые будут возвращаться из-за границы на регулярных авиарейсах, открытие которых ожидается со дня на день, обяжут заполнять на портале государственных услуг специальную форму. Но не только.

Роспотребнадзор разъяснил правила въезда для россиян и иностранцев, прибывающих на территорию РФ регулярными воздушными рейсами, из стран, с которыми планируется возобновление международного авиасообщения. Ассоциация туроператоров России (АТОР) знакомит с этими правилами.

Согласно постановлению за подписью главного санитарного врача, с 15 июля 2020 года отменяется изоляция лиц на 14 дней. При этом власти сохранят контроль за здоровьем прибывающих.

Так, российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс в Россию должны будуть заполнить специальную форму на портале Госуслуг . А на борту воздушного судна - анкету по прилагаемой форме русском языке.

Затем в течение трех календарных дней по прибытию на территорию РФ они обязаны пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и загрузить в указанную форму на портале Госуслуги результаты тестирования.

Таким образом, тесты на COVID-19, сделанные за рубежом, например, в Турции, учитываться не будут.

Иностранные граждане при въезде в Россию представляют сведения об отрицательном результате исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ.

В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат, интуристы обязаны пройти лабораторное обследование на территории РФ методом ПЦР в течение 3 календарных дней.

На борту воздушного судна иностранные путешественники заполняют анкету по прилагаемой форме на английском или русском языке. Иностранцы могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-19 (по решению авиакомпании-перевозчика).

«В отношении всех прибывших российских и иностранных граждан заполненные анкеты в суточный срок передаются в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших», - отмечается в сообщении ведомства.

При этом Роспотребнадзор обращает внимание, что изоляция лиц, прибывающих и прибывших из иностранных государств вывозными рейсами, остается в силе.

«В отношении данной категории лиц организуется комплекс профилактических мероприятий», - резюмируют в ведомстве.