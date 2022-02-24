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Испанский баскетбольный клуб "Барселона" отказался лететь в Россию на матч регулярного чемпионата Евролиги против петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.
Встреча должна была пройти в Санкт-Петербурге 25 февраля. Старт игры был запланирован на 20:00 по мск, напоминает ТАСС.
"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, в активе команды 20 побед в 25 матчах. "Зенит" располагается на пятой строчке с 14 победами в 23 играх.