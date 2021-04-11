Барселона готовится к битве за русских туристов

На следующей неделе генеральный директор Turisme de Barcelona Мариан Муро (Marian Muro) и директор по вопросам продвижения этого частно-государственного консорциума Матео Асенсио (Mateo Asensio) возглавят «первую постковидную личную миссию по продвижению» в российских городах Москве и Санкт-Петербурге.
Как пишет ИноСМИ по материалам газеты El Pais, у этой миссии понятная цель: заинтересовать русских Барселоной и на 10% увеличить количество русских туристов, приезжающих в столицу Каталонии. Выбор России для первой такой туристической миссии объясняется высокой покупательной способностью русских туристов и их фундаментальной ролью в экономическом восстановлении отрасли, полностью разрушенной пандемией. Остается всего несколько месяцев до того момента, как вакцинация позволит этому сектору восстановиться. В этот четверг Муро ясно дала понять, какую роль играют туристические направления в этот момент: «Это гонка. Сегодня, спустя год пандемии, все [направления] будут искать туристов. Нас не интересует, сколько туристов посетит Барселону. Важно, какие это будут туристы. Нужно искать»
В ходе пресс-конференции президент Turisme de Barcelona Эдуард Торрес (Eduard Torres) высказался вполне оптимистично: «Остается два или три месяца до начала туристической активности, но мы наконец можем видеть конец целого года, когда наши компании потеряли до 70% дохода. По поисковым индексам мы видим, что люди хотят приехать в Барселону, а через несколько месяцев уровень вакцинации населения позволит это сделать. Мы надеемся, что этим летом количество туристов составит 50% или 60% от уровня 2019 года».
Для достижения этих показателей Turisme de Barcelona начала изучение возможных туристов. Организация начнет с русских, потом придет очередь французов, англичан и американцев.
Гендиректор консорциума Мариан Муро заявила, что их цель — за следующие два года на 10% увеличить количество русских туристов, посещающих Барселону. В 2019 году Барселону посетило 195 450 граждан России, что составляет 2,1% от всего рынка. Число их ночевок в городе составило 486 785, средняя продолжительность пребывания в Барселоне — 2,5 ночи. По словам Муро, рынок привлекает туристов за счет культуры, прежде всего, музыки и театра, а также гастрономии и местных продуктов.
Согласно исследованиям Turismo de Barcelona, 80% представителей русского рынка хотят посетить другие страны в 2021 году. Кстати, за первый триместр этого года именно Россия стала одним из рынков, который забронировал больше всего международных перелетов. К этому добавляется и тот факт, что русский путешественник считает, что в отношении заболеваемости Европа — это безопасное направление. Каждый русский турист тратит в среднем 446,56 евро на человека, не считая оплаты проезда и проживания, в то время как общий средний расход туристов составляет 345,49 евро.