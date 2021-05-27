Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Барселону до конца октября

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Авиакомпания «Белавиа» сообщила о вынужденной отмене полетов с 27 мая по 30 октября в 12 европейских городов. В том числе в Барселону.
Вот полный список этих городов:
В сообщении авиакомпании говорится, что рейсы отменяются «в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран». Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов.
В среду пассажирский самолёт авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Барселону, развернули прямо в воздухе и вынудили вернуться в Белоруссию.