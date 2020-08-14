«Аэрофлот» выполнит два рейса Барселона-Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует выполнить два вывозных рейса из Барселоны в Москву.
Рейс AFL2517 запланирован на 22 и 29 августа. Вылет должен состояться в 18:35 по местному времени. На борт будут допущены жители России.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Русская Испания Барселона