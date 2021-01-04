«Спартак» попытался вступить в переписку с Месси

Последние новости Испании на русском языке
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала ироничный пост на тему переговоров с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Ранее СМИ сообщили, что с первого января 2021 года аргентинец может вести переговоры о переходе в другой клуб, напоминает «Р-Спорт».
На эту информацию отреагировал «Спартак», разместив в социальной сети Twitter скриншот переписки с футболистом, сопроводив его хештегом «Боль».
«Привет, Месси», — написали представители московского клуба.
На это Месси сразу ответил: «Нет».