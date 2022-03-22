«Русские дома» в Барселоне и Марбелье исписали антироссийскими надписями

Как рассказал во вторник корреспонденту ТАСС представитель расположенного в каталонской столице культурного учреждения, в последнее время фасад фонда уже дважды был разрисован, в последний раз - на минувших выходных. Оба раза на здании были написаны антироссийские лозунги. "Мы обращались в правоохранительные органы", - уточнили в "Русском доме в Барселоне".

"Мы получали на почту фонда разнообразные угрозы, равно как мы получали очень много писем с поддержкой", - добавил представитель учреждения.

Как сообщил во вторник корреспонденту ТАСС помощник почетного консула в Андалусии Александр Акинфеев, "в воскресенье был [зафиксирован] акт вандализма, нам исписали все стены". В частности, на здании "Русского дома" в Марбелье, являющегося коммерческим центром, были нарисованы свастики. "В полицию мы заявили, сказали, что будут вести расследование", - сказал он.

По словам Акинфеева, это уже не в первый раз, когда вандалы расписывают стены.