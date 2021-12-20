«Коммерсант»: испанская Repsol уходит из нефтедобывающего бизнеса в России

Последние новости Испании на русском языке
Испанская компания Repsol уходит из нефтедобывающего бизнеса в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Сейчас у нее есть доли в СП с «Газпром нефтью» — 68% (на начало 2021 года) в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео». В ближайшее время «Газпром нефть» консолидирует 100% предприятий, утверждают собеседники “Коммерсанта”: решение уже принято, и стороны надеются закрыть сделку до конца года. По словам источников издания, активы будут проданы «за символическую цену». В «Газпром нефти», Repsol и ФАС не ответили газете.
Наиболее заметной работа Repsol в России была в начале 2010 годов, когда компания создавала крупное добывающее СП с Alliance Oil, на тот момент принадлежавшей семье Бажаевых. В 2013 году СП под названием AROil & Gaz (AROG, доля Repsol — 49%) владело активами на $885 млн в Татарстане («Татнефтеотдача»), Самарской области («Санеко») и ХМАО («Евротэк»). В те же годы Repsol консолидировала ряд нефтяных активов в ХМАО в рамках «Евтотэк-Югры».