Последние новости Испании на русском языке
Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» получили новые допуски для полётов в Испанию.
Как сообщает телеграм-канал "Испания" со ссылкой на Росавиацию, «Аэрофлоту» предоставили допуски на рейсы из Москвы на острова Гран-Канария и Ибица. А также право на дополнительные рейсы в Аликанте и на Тенерифе.
«Победе» одобрили перелёты из Москвы в Виторию, но при этом отказали в допусках на рейсы в Аликанте, Валенсию и Бильбао.
Правила взъеда россиян в Испанию не менялись.