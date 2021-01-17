В Валенсии от инфаркта умер 36-летний мотогонщик Артуро Тисон

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Известный испанский мотогонщик Артуро Тисон скончался в горном районе Алькудиа-де-Вео (Кастельон, Валенсия) во время велотренировки. Причиной смерти стал инфаркт. Ему было всего 36 лет.
По информации местных СМИ, около 9:00 в субботу Тисон выехал на велосипеде на горный маршрут со своими друзьями. Они впоследствии и вызвали скорую помощь, когда неожиданно Артуро стало плохо. Однако прибывшие спасатели не смогли реанимировать спортсмена, он скончался на месте.
В 2005 году Тисон стал чемпионом CEV Supersport.