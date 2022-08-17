В Валенсии из-за пожара пострадали 20 пассажиров поезда

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Не менее 22 человек пострадали во вторник в Валенсии из-за лесного пожара. В том числе двое пожарных и около 20 пассажиров поезда, следовавшего из Валенсии в Сарагосу.
Поезд остановился в районе населенного пункта Бехис из-за лесного пожара, чтобы вернуться обратно. Некоторые пассажиры, напуганные надвигающейся стеной огня, решили покинуть поезд и попытаться спастись самостоятельно, несмотря на то, что машинист просил их не покидать поезд.
В итоге пострадали 20 пассажиров. Трое из них были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, их доставили в больницу вертолетом. Остальным оказали помощь в полевом госпитале, развернутом в районе стихийного бедствия. Оставшиеся в поезде люди не пострадали.