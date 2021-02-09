В Сеть попало видео, на котором испанские полицейские бьют и толкают мужчину и женщину

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В испанском сегменте Интернета активно обсуждают видеоролик, на котором полицейские бьют и толкают мужчину и женщину.
Инцидент произошел в воскресенье в Арресифе (Лансароте). На записи продолжительностью около 30 секунд агенты местной полиции задерживают человека. Этот процесс снимают на мобильный телефон мужчина и женщина, стоящие неподалёку. В какой-то момент один из полицейских подходит и выбивает телефон из рук женщины. Начинается потасовка, в ходе которой полицейские применяют силу. В итоге женщину толкают на землю, а мужчина падает на спину после удара в лицо.
Видеоролик вызвал шквал негодования в социальных сетях. Между тем, по информации издания Crónicas de Lanzarote, этому конфликту предшествовала погоня, а мужчина с женщиной находились в машине, которая не реагировала на требование полиции остановиться.
Другое издание — Lanzarote Ahora — сообщает, что мэр Астрид Перес (представительница Народной партии) ничего не собирается предпринимать, пока не выслушает объяснение главы местной полиции.