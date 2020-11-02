В провинции Аликанте зафиксирована сейсмическая активность

В районе Торревьехи (Аликанте) зафиксирована серия небольших землетрясений, сообщает Национальный географический институт.
В первый раз сейсмическая активность силой 2,6 балла по шкале Рихтера была зарегистрирована в воскресенье в 20:55. Второе землетрясение произошло в понедельник в 4:07 (2,5 балла).
Подземные толчки почувствовали многие местные жители. Однако ни пострадавших, ни разрушений, нет.
На юге Аликанте трясёт часто. 24 марта 2019 года здесь произошло землетрясение силой 4,3 балла.
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