В пережившем снежную бурю Мадриде образовались горы мусора

Последние новости Испании на русском языке
Коммунальные службы Мадрида не справляются с вывозом мусора. Из-за аномального снегопада большегрузные автомобили часто не могут проехать по столичным улицам. Как сообщила в четверг, 14 января, заместитель мэра Бегонья Вильясис, пока удалось вывезти только 850 тонн из 9000 мусора.
Мусор скапливался с 8 января, когда началась непогода. А убирать его начали только во вторник. При этом коммунальщики смогли выполнять только 40% от обычного объёма работ. Как ожидается, полностью войти в привычный ритм они смогут только к выходным.
Власти Мадрида оценили нанесённый городу ущерб в 1,4 млрд евро. И попросили как можно скорее объявить столицу зоной катастрофического бедствия.