В Мадриде задержан киллер, связанный со 100 убийствами

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Национальная полиция арестовала в Мадриде киллера, разыскиваемого властями Колумбии по обвинению в причастности к более чем 100 убийств.
Среди смертей, за которыми стоит киллер по прозвищу Нене — убийство его собственной свекрови в колумбийском городе Перейра. Следствие считает, что он расправился с родственницей из мести за кражу денег.
Нене возглавлял преступную группировку La Cordillera, которая действовала на территории всей Колумбии и даже в других странах. Она связана с торговлей наркотиками и убийствами. В Европе Нене собирался открыть отделения группировки в Испании, Бельгии и во Франции.