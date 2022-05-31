В Мадриде наркоторговцы подкупили восьмерых сотрудников аэропорта

В Мадриде полиция обезвредила банду контрабандистов, которая занималась поставками наркотиков. Задержаны 13 человек, восемь из которых работали в столичном аэропорту «Барахас», сообщает информационное агентство Europa Press.

С помощью подкупленных сотрудников компаний, обслуживающих аэропорт, наркоторговцам удалось ввезти в Испанию около 200 килограммов чистейшего кокаина. Известно, что большая часть запрещённого груза прибыла из Парагвая.

Для поставок наркотиков использовались только рейсы с прибытием в Мадрид ранним утром. Сумки с наркотиками никто не забирал, они хранились в специальном помещении, ожидая, когда за ними придут.

Во главе преступной группы стоял гражданин Доминиканской республики, который до 2020 года сам работал в аэропорту и отлично там ориентировался.