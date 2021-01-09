В Мадриде из-за снегопада закрыли аэропорт «Барахас»

Последние новости Испании на русском языке
Аэропорт Мадрида «Барахас» закрыли из-за снегопада — самого сильного за последние несколько лет. В стране объявлено метеорологическое предупреждение. В ряде районов перекрыты дороги, нарушено железнодорожное сообщение.
В столичном аэропорту отменены 27 вылетов и 26 входящих рейсов. Самолеты переправляются в Барселону, Валенсию и Пальму.
Ранее в Испании был установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений — минус 35,6 градуса.
Страна оказалась во власти бури Филомена, которая принесла осадки и сильный ветер. На побережье обрушились высокие волны.
Власти просят испанцев воздержаться от поездок на автомобиле.