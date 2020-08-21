В Испании зафиксирована первая смерть от нового вируса

В то время, как власти Испании готовятся ко второй волне COVID-19, в стране назревает вспышка другого заболевания. В Севилье от лихорадки Западного Нила скончался 77-летний местный житель.
Пожилой пациент поступил в отделение интенсивной терапии госпиталя Virgen del Rocio, где через несколько дней умер. В городке, откуда его привезли, насчитывается 11 тысяч жителей. И у 35 из них уже диагностировали вирус. Из них 32 госпитализированы, причём шестеро — в отделения интенсивной терапии. Во всех случаях это пациенты с менингоэнцефалитом различной степени тяжести.
Лихорадка Западного Нила - болезнь, передающаяся людям через укусы комаров, она также может поражать птиц, лошадей и других млекопитающих. Специальная комиссия обнаружила четыре случая лихорадки у лошадей в течение августа. Два - в провинции Уэльва, один - в Херес-де-ла-Фронтера (Кадис) и еще один - в Дос-Эрманас (Севилья).
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 80% инфицированных людей не испытывают симптомов, в то время как у оставшихся 20% они проявляются. В самых тяжёлых случаях вирус приводит к энцефалиту или менингиту, повреждению мозга и смерти.Темы: Происшествия Севилья Общество