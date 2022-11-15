В Испании задержали лжеброкеров, воровавших 400 евро в минуту

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В Испании обезвредили группу мошенников, которые выдавали себя за брокеров. Они представлялись сотрудниками колл-центра крупной финансовой компании. И предлагали сделать инвестиции в криптовалюты. Далее на компьютер жертвы внедряли программу, открывавшую мошенникам доступ к к банковским счетам.
В Гражданской гвардии подсчитали, что каждую минуту лжеброкеры похищали около 400 евро. А число их жертв может исчисляться сотнями тысяч. Только в Испании от их действий пострадали 17 тысяч человек, а банда действовала по всему миру. В общей сложности мошенникам удалось похитить примерно 2,4 миллиарда евро.