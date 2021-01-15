В Испании уволены медсёстры, тайком привившие родственников от коронавируса

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В Таррагоне трёх медсестёр уличили в использовании служебного положения для вакцинации своих родственников.
Инцидент произошёл в одном из госпиталей Таррагоны (Каталония). Работавшие там медсёстры решили вне очереди привить своих родных от коронавируса. Для этого они договорили встретиться с ними на улице возле места работы. Они вынесли вакцину и сделали им прививку прямо в машине. Это заметил их коллега, который сообщил руководству о нарушении.
Медсестёр уволили, а руководство госпиталя пообещало сделать всё возможное, чтобы эта ситуация больше не повторилась. Там также отметили, что это единичный случай, который никак не помешает кампании по вакцинации населения.
В Испании сначала прививают пожилых людей и тех, чья деятельность сопряжена с высоким риском заражения (например, медработников).