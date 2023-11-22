В Испании появился свой «Бермудский треугольник»

Это безлюдный участок в автономном сообществе Риоха. В это гиблое место попадают дальнобойщики из Восточной Европы: Украины, Польши и до недавних пор — России.

Всё дело в навигаторах, которые они используют. Водители ищут заправку, которая на самом деле находится в Каталонии, но навигатор считает, что она в Риохе. Часто дальнобойщики заезжают туда вечером, рассчитывая устроиться на заправке на ночлег. В результате оказываются на узких петляющих горных дорогах, а иногда — в лесу, откуда их приходится доставать спецтехникой.

С начала года в западню попали уже 14 фур.