В Испании обрушился трёхэтажный жилой дом

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В испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, Валенсия) обрушился трёхэтажный жилой дом.
Утром в четверг из-под завалов извлекли тело 15-летнего подростка. Эту информацию подтвердил мэр города Андрес Мартинес. За несколько часов до этого спасатели вытащили ещё одного человека — родственника погибшего подростка. Ему удалось выжить. Поиски продолжаются. До сих пор неизвестна судьба женщины, которая тоже, предположительно, находится под завалами.
Причины обрушения сейчас уточняются. Известно, что в доме было 18 квартир, в которых проживали около 30 человек. Почти все они успели покинуть жильё до обрушения. Кроме семьи из трёх человек.