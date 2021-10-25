В Испании контрабандисты прятали наркотики в детских игрушках

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В Испании пресечена деятельность преступной группировки, которая занималась поставками наркотиков в Колумбию.
В рамках спецоперации задержаны десять человек, изъято почти восемь килограммов синтетических наркотиков и 574 грамма так называемого «розового кокаина».
Наркотики отправлялись в Колумбию в посылках с детскими игрушками. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в коробках было двойное дно, позволявшее спрятать запрещённый груз.
Полицейские провели обыски в нескольких квартирах в Мадриде и в доме в Толедо. Именно там наркоторговцы фасовали и прятали таблетки.