В Испании гидросамолёт задел провода и оставил тысячи человек без света

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Гидросамолёт зацепил в субботу электропровода, что привело к обрыву высоковольтной линии, соединяющей Испанию с Францией. В результате без электричества остались тысячи человек в Андалусии, Арагоне, Каталонии, Мадриде и Наваре. Перебои с электроснабжением наблюдались даже в Португалии.
Компания Red Electrica сообщила, что авария уже ликвидирована и межсетевые соединения заменены.
Служба гражданской защиты заявила, что никаких серьёзных происшествий, вызванных поломкой, не зафиксировано. Однако управляющая компания Aena сообщила о проблемах в аэропорту Барселоны «Эль-Прат». Они спровоцировали длинные очереди, о чём пассажиры писали в соцсетях.