В Испании 36-летний мужчина умер после вакцинации

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Министерство здравоохранения Испании расследует смерть 36-летнего мужчины, умершего через две недели после того, как он получил вакцину от нового коронавируса компании Janssen.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на El Mundo, медики не исключили возможности существования прямой связи между полученным препаратом и смертью испанца. Отмечается, что мужчина был привит в автономном сообществе Андалусия 25 июня. 5 июля из-за плохого самочувствия его пришлось госпитализировать. Предполагается, что он мог перенести инсульт.
С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 4,2 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.
В настоящий момент более 52% жителей Испании были полностью привиты от коронавируса. Тем не менее в последнее время в стране заметно выросла заболеваемость среди молодых людей, до которых еще не дошла очередь на вакцинацию против COVID-19. В этой связи власти разных регионов страны вновь ввели ограничительные меры.