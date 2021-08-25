В Испании 13 районов объявлены зонами катастрофы из-за пожаров

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Власти Испании объявили зонами катастрофы 13 районов, пострадавших от лесных пожаров.
Наиболее пострадала Авила (Кастилия-и-Леон), где сгорели 22 тысячи гектаров, сообщает РИА Новости.
"Всего тринадцать автономий получат помощь как следствие произошедших пожаров", - пояснила официальный представитель правительства, министр территориальной политики Исабель Родригес по итогам заседания Совета министров.
Помощь будет выделена для компенсации ущерба, нанесенного инфраструктуре, жилью, имуществу, промышленности, фермам – как физическим, так и юридическим лицам, добавила она.
Признание зоной катастрофы также предполагает возможность выделения кредитов под государственные гарантии, налоговые послабления, а также компенсации.
Каждое лето в Испании происходят пожары. В этом году их количество вдвое превысило количество тех, которые были в 2020 году. В общей сложности с начала года и до 15 августа были зафиксированы 15 крупных пожаров площадью более 500 гектаров, свидетельствуют данные министерства экологического перехода, сгорели более 46 тысяч гектаров.