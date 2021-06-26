В Эфиопии убиты трое сотрудников испанского филиала «Врачей без границ»

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Трое сотрудников испанского филиала международной гуманитарной организации "Врачи без границ" убиты неизвестными в Эфиопии в регионе Тыграй, передает DW.
Как сообщили в организации в пятницу, 25 июня, ее сотрудники с четверга перестали выходить на связь. В пятницу утром был обнаружен пустой автомобиль команды, а в паре метров от него - безжизненные тела. Среди жертв - 35-летняя координатор по чрезвычайным ситуациям из Мадрида, ее 31-летний помощник из Эфиопии, а также местный водитель.
"Врачи без границ" осудили нападение и заявили, что выяснят все обстоятельства произошедшего. Министерство иностранных дел Испании находится в контакте с "Врачами без границ" и эфиопским правительством. Соболезнования близким погибших выразил премьер-министр Испании Педро Санчес, также соболезнования опубликованы в Twitter эфиопского МИДа.
Госдепартамент США потребовал независимого расследования убийств, заявив, что в конечном итоге полную ответственность за обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций несет правительство Эфиопии. В МИДе африканской страны, однако, утверждают, что ранее призывали гуманитарные организации обеспечить себе военное сопровождение в регионе.
Источник: DW