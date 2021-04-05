В Аликанте арестованы испанские «Бонни и Клайд»

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Гражданская гвардия Аликанте задержана пару, которая занималась грабежами в районе Гуардамар-дель-Сегура. 33-летнего испанца и его 39-летнюю подругу обвиняют в серии ограблений со взломом.
Грабители выдавали себя за технических работников. Они переодевались в рабочую одежду и передвигались на арендованном автомобиле. Проникнув в дом, они забирали все ценные вещи. В общей сложности они вынесли вещей на 15 тысяч евро. Пока правоохранительные органы располагают информацией о четырех ограблениях.
В квартире пары в Торревьехе прошел обыск. Мужчину оставили под стражей. Женщину отпустили под подписку о невыезде.