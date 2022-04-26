У канарских берегов перевернулась лодка с мигрантами: один человек погиб и 26 пропали без вести

Один человек погиб и 26 пропали без вести в Атлантическом океане недалеко от Канарских островов, где перевернулась лодка с мигрантами.

Всего на борту лодки находился 61 человек. В момент кораблекрушения к лодке уже спешило на помощь испанское спасательное судно. Но не успело вовремя. При этом на судне уже находились 80 мигрантов, которые были спасены незадолго до этого. Из последней лодки удалось поднять на борт 34 человека, в том числе 22 мужчин, 10 женщин и двух детей.

Среди пропавших без вести есть женщины и дети.