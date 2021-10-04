Трагедией закончился концерт на свежем воздухе в Испании

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Один человек погиб и четверо получили ранения в результате падения дерева в испанской провинции Понтеведра.
Люди собрались на концерт, который проходил в саду при одном из отелей в местечке Мондарис-Бальнеарио. Около 21:00, когда концерт уже подходил к концу, на слушателей неожиданно упало большое дерево.
На место происшествия выехали медики, спасатели и Гражданская гвардия. Пострадавших госпитализировали, но одну женщину спасти не смогли.
Причины падения дерева устанавливаются.