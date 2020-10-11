Тонна марихуаны, 50 кг кокаина и 81 задержанный… В Испании обезврежена польская ОПГ

Национальная полиция Испании в сотрудничестве с коллегами из Варшавы обезвредила крупную преступную группировку, которая занималась контрабандой наркотиков, оружия и медикаментов.
Всего на территории трёх стран (Испания, Польша, Великобритания) задержан 81 человек. Главари банды были арестованы в Аликанте. Помимо контрабанды, им также инкриминируют разбойные нападения, угоны автомобилей и отмывание денег. При обысках изъято 50 килограммов кокаина и тонна марихуаны, а ещё шесть стволов. На счетах контрабандистов заблокировано 3,5 млн евро.
Расследование началось в июле 2018 года. Главари ОПГ осели в Аликанте и управляли оттуда всей бандой. Чтобы отмыть преступные деньги, открывались агентства недвижимости, компании по продаже автомобилей, ювелирных изделий и драгметаллов, а также проката прогулочных судов.Темы: Происшествия В мире