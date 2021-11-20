Синоптики: погода в Испании портится

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Метеорологические службы обещают ненастную погоду в Испании на этих выходных.
В Государственном метеорологическом агентстве Aemet сообщили, что практически на всей территории страны в субботу и воскресенье будет преобладать плохая погода с дождями и даже снегом. Особенно обильные осадки ожидаются в Кадисе, Валенсии, на Балеарских островах. Снег выпадет в Кантабрии и Пиренеях.
Температура воздуха, за исключением Мурсии, Аликанте и Валенсии, не будет превышать 18-20 градусов. В Мадриде похолодает до 12-13 градусов.
На следующей неделе ожидается дальнейшее похолодание. В центральной части материковой Испании столбики термометров опустятся до 6 градусов.