Шторм «Глория» вернул на каталонские пляжи 50-летний мусор

После того, как шторм «Глория» покинул побережье Испании, местные жители стали находить на пляжах предметы, выброшенные в море много лет назад.
Среди мусора, оказавшегося на берегу, попадаются пластиковые ёмкости от продуктов, которые уже давно сняты с производства. Экологи говорят, что эти находки лишний раз подтверждают, что пластик чрезвычайно долго разлагается даже в солёной воде. С него не сходит даже краска.
Каталонцы выкладывают в социальные сети фотографии стаканчиков от йогуртов, пивные бутылки 70-х годов, пакетики от попкорна 60-х, тюбики от крема 90-х, и т.д.
Некоторые прибрежные участки после шторма оказались буквально завалены мусором.Темы: Происшествия