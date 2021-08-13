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С начала текущего года, по данным правозащитников, на пути к Канарским островам погибли 2,1 тысячи человек. По информации МВД Испании, с начала года и до 1 августа в Испанию различными путями попали 16,5 тысячи нелегалов, в том числе по морю 15,3 тысячи (из них 7,5 тысячи — на Канарские острова).
9 августа по меньшей мере 31 мигрант погиб на пути к Испании, две лодки, направлявшиеся к Канарским островам, затонули, передает РИА Новости.
Правозащитница, представитель НКО "Проходя через границы" Елена Малено сообщила в социальных сетях, что 18 человек погибли недалеко от марокканского города Тарфая 9 августа, лодка перевернулась недалеко от берега. В ней находились 58 человек, в том числе 16 женщин и трехлетний ребенок. Еще одна лодка была найдена в четверг в 600 километрах от Канар, сообщает радиостанция Cadena Ser. В ней находились 46 человек, на пути к берегу погибли 13.