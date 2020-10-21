В Лериде (Каталония) Национальная полиция Испании освободила четырёх женщин из сексуального рабства и пресекла деятельность преступной группы.
Задержаны трое: двое в Лериде и один в Таррагоне. Женщин держали взаперти и постепенно подсаживали на наркотики. Выйти на след злоумышленников удалось благодаря заявлению двух их жертв, которым удалось бежать.
Будущих рабынь привозили в основном их стран Южной Америки. Искали девушек из бедных семей и предлагали отправиться в Испанию. Будущие работодатели не скрывали, что им придётся оказывать клиентам интимные услуги, но обещали «шикарные условия и щедрые гонорары».
Уже в Испании у них отнимали документы и запирали в квартире, где заставляли работать проститутками 24 часа в сутки. Поесть и поспать разрешали только, если не было клиентов. Везде были камеры, с помощью которых за ними следили.Темы: Происшествия