Перевозчики наркотиков в Испании начали использовать авиацию

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Гражданская гвардия Испании ликвидировала сеть, которая занималась контрабандой наркотиков. При этом использовались два пути: морской и воздушный.
В рамках спецоперации задержан 41 человек. Им предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, незаконном хранении оружия, контрабанде, принадлежности к преступной организации и подделке государственных документов.
Расследование началась в сентябре 2019 года, когда Гражданская гвардия узнала о крушении вертолета в Марокко, пилот которого был из Севильи.
В ходе расследования выяснилось, что преступная группа занималась поиском подержанных самолетов и запчастей для них. Для этого у контрабандистов была собственная группа пилотов. В авиапарке у них было семь самолетов, два вертолета и пять аэропланов. На одном из самолётов проводилось обучение новых пилотов.
За два года, в течение которых длилось расследование, произошло две серьёзных авиакатастрофы с жертвами.
Участники преступной группы перевозили в основном гашиш.