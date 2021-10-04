Остров Пальма получит многомиллионную помощь от государства

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Правительство Испании выделит 200 млн евро острову Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где продолжается извержение вулкана. Об этом сообщил в воскресенье председатель правительства страны Педро Санчес.
По его словам, средства пойдут на преодоление последствий удара стихии и восстановление острова, передает ТАСС. Как отметил Санчес, на заседании Совета министров 5 октября будет одобрен "очень серьезный пакет мер с точки зрения восстановления инфраструктуры, водоснабжения, занятости населения, сельского хозяйства, туристического сектора <...> на сумму 200 млн евро».
Как ранее сообщала noticia.ru, премьер уже во второй посетил зону стихийного бедствия, где лава уничтожила уже более 1000 строений и 28,3 километра дорог. 201 человек, оставшийся без крова над головой, по-прежнему находится в отеле Princess в Фуэнкальенте.