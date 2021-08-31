Не менее 14 мигрантов утонули, добираясь до Испании

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По меньшей мере 14 нелегальных мигрантов погибли, пытаясь доплыть на надувной лодке до берегов острова Фуэртевентура (Канарские острова), передаёт информационное агентство EFE во вторник.
Лодка выплыла из города Тан-Тан на юге Марокко в прошлую пятницу. В ночь на вторник лодку заметили в 18 километрах от маяка Энтальяда. К тому моменту в ней находились 32 человека (16 мужчин и 16 женщин, одна из которых была мертва).
Данные об изначальном числе пассажиров разнятся. По свидетельству некоторых добравшихся до берега, всего в лодке находились от 58 до 60 человек. А это значит, что жертв может быть гораздо больше (до 29 человек)