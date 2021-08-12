На побережье Коста-Бланка произошло метеоцунами

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В испанском муниципалитете Санта-Пола (провинция Аликанте) в среду вечером произошло метеоцунами — цунамиподобная морская волна метеорологического происхождения. Пляжи, набережная и улицы оказались затоплены.
Местные власти заявили, что «внезапный прилив вызвал много проблем для пришвартованных рыболовных судов и лодок и нанёс ущерб береговой линии», передаёт телеграм-канал "Испания".
Климатологи из Университета Аликанте рассказали, что метеоцунами более характерно для Балеарских островов (на Майорке это явление называют «риссага»), но иногда случаются и на побережье Коста-Бланка. В этот раз оно было более интенсивным, чем обычно.
В 2018 году из-за метеоцунами на Майорке погиб турист.