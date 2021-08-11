На Майорке за групповое изнасилование туристки задержаны трое

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Национальная полиция Пальмы-де-Майорка арестовала в среду утром троих молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет. Их обвиняют в групповом изнасиловании девушки в районе Плайя-де-Пальма. Жертвой стала туристка из Голландии. Все задержанные — жители Балеарских островов, которые проводили на Майорке каникулы.
Изнасилование произошло около 4:00 в туристических апартаментах, где остановились молодые люди. По предварительным данным, они познакомились со своей жертвой за несколько дней до этих событий. В тот вечер друзья девушки отправились в отель, а она — к своим новым знакомым. Уже вернувшись в гостиницу, девушка вызвала полицию.
Все трое задержаны полицией Майорки и ожидают суда.