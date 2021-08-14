На испанском пляже снова заметили акулу

Последние новости Испании на русском языке
Полиция Аликанте с воздуха заметила крупную рыбу возле пляжа недалеко от того места, где за день до этого плавала двухметровая синяя акула.
Специалисты не исключают, что это та же самая особь. По крайней мере, они не сомневаются, что это тоже синяя акула и примерно таких же размеров.
Как ранее сообщала noticia.ru, на многолюдном пляже в Бенидорме в четверг появилась двухметровая акула. Она потеряла ориентацию и хаотично плавала на мелководье. На некоторое время купание в проблемной зоне пришлось запретить. Акулу выловили и отвезли подальше в море.
Синяя акула часто встречается на побережье Средиземного моря. Она не представляет большой угрозы для людей.