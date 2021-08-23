На Ибице трагически погиб 12-летний ныряльщик

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Трагедия произошла на острове Ибица, где папа с 12-летним сыном поехали на подводную охоту.
Отправились втроём: папа, сын и хозяин лодки, которых их довёз до нужного места. Мальчик начал практиковаться в нырянии. По предварительной версии, его костюм зацепился за подводные скал, он не смог вынырнуть и захлебнулся. Ни папа, ни хозяин лодки не успели прийти ему на помощь. Они вытащили уже бездыханное тело из воды и отвезли в ближайший населённый пункт, где попросили помощи. Приехавшие к ним медики только констатировали смерть.
Этим летом на Балеарских островах утонули три человека: 72-летняя женщина, 60-летний мужчина и этот мальчик.