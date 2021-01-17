На «горе смерти» погиб испанский альпинист и политик Сержи Минготе

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Испанский альпинист Сержи Минготе (Sergi Mingote) погиб при восхождении на К2 (Чогори), вторую по высоте горную вершину мира (8611 метров). Чогори называют также «горой смерти». Покорить её удаётся далеко не всем. По данным на 2018 год уровень смертности составил 23% на 367 попыток восхождений.
"Потрясен новостью о несчастном случае, в результате которого погиб великолепный спортсмен, бывший социалистический мэр Паретса (муниципалитет в провинции Барселона - ред.) и мой личный друг. Объятия и вся моя любовь семье и друзьям Сержи Минготе", - написал в Twitter министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. Его слова приводит РИА Новости.
Испанский альпинист получил травму при падении на спуске, он оступился и пролетел 700 метров, у него были сломаны обе ноги, сообщает Mundo Deportivo.
Минготе был одним из руководителем группы, которая накануне совершила первое успешное зимнее восхождение на Чогори. Сам Минготе до вершины не добрался.
Минготе неоднократно восходил на "восьмитысячники", дважды на Эверест в 2001 и 2003 годах, в 2018 году - на К2. Он также занимался политикой, в 2011-2018 был мэром каталонского городка Паретс-дель-Вальес, где живут около 18 тысяч человек, до этого занимал должность советника по спорту.